Batido natural rico en vitaminas y antioxidantes que reduce el nivel de glucosa en la sangre: solo necesitas tres ingredientes económicos

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos con alto contenido de grasas o harinas es perjudicial para el organismo, ya que, la persona suele aumentar de peso y no ejercitarse lo suficiente para quemar las calorías acumuladas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud, tal es el caso del aumento de glucosa en la sangre.

Sin embargo, según la información reseñada por la Clínica mayo, el estrés físico y emocional genera que el cuerpo libere exceso de hormonas, por ello, el nivel de glucosa en la sangre se eleva.

De acuerdo a la información divulgada por la doctora especialista en diabetes, Zuraima Corona, el batido de limón, pepino y apio es ideal para regular el nivel de azúcar en la sangre, gracias a las propiedades vitamínicas y antioxidantes que contienen los tres ingredientes.

Así debes consumir el batido para aprovechar su efecto

Se sugiere que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Asimismo, es propicio destacar que si la acumulación de azúcar en la sangre es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube