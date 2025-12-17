Cómo limpiar zapatos de diferentes materiales: trucos con productos que todos tienen en casa

Suscríbete a nuestros canales

Limpiar los zapatos no tiene que ser una tarea que te provoque dolor de cabeza, pues existen muchas opciones para lograrlo de manera eficiente sin invertir altas sumas de dinero ni tiempo.

Sin embargo, es clave escoger los ingredientes apropiados según el tipo de material con el que están elaborados para evitar daños.

¿Cómo limpiar los zapatos según el material?

Lo principal a tener en cuanta es que no debes tratar un zapato de cuero de la misma forma que lo haces con uno de charol, por ejemplo. ¿La razón? Estos materiales son completamente distintos y a cada uno le corresponde una técnica o forma para limpiarlos para evitar dañarlos.

En tal sentido, la recomendación es limpiarlos siempre antes y después de usarlos, porque con ello garantizamos su vida útil. También es importante guardarlos adecuadamente para evitar el desgaste del calzado.

Toma nota

En vista de que existen muchos tipos de zapatos y muchas pieles y materiales, te compartimos algunos trucos para que los limpies y siempre luzcan como recién estrenados.

1. Mezclar vinagre blanco con acondicionador y frotar tus zapatos de gamuza hará que queden impecables.

2. Combina gel facial y crema de dientes para limpiar tus zapatos de cuero para que queden como si tuviera cera.

3. Prepara una mezcla de crema de dientes, detergente y agua tibia, y con ello, cepilla los zapatos deportivos de malla para que queden limpios y sin restos de manchas.

4. También puedes combinar cerveza con detergente y proceder a limpiar las manchas amarillas de los zapatos deportivos blancos. Esto los dejará como nuevo.

