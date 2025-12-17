Aperitivo frío o caliente: receta fácil de bolas fritas de jamón y queso

Suscríbete a nuestros canales

Durante estas fechas, un aperitivo no debe faltar en casa, pues es una época en la que las visitas son el pan nuestro de cada día y tener algo para compartir es de buena educación y amabilidad.

El aperitivo se ofrece antes de las comidas principales antes de almorzar o cenar para abrir el apetito y relajar a los invitados, funcionando como un ritual social para estimular el paladar con algo ligero, seco y refrescante.

Si estás pensando en que ofrecer a tus invitados, te compartimos la receta de bolas fritas de jamón y queso publicada en la web Cuerpo Mente.

¿Cómo elaborar un aperitivo con jamón y queso?

Ingredientes

- Huevos (6)

- Mantequilla (100 g)

- Agua (250 ml)

- Harina (200 g)

- Queso tipo Comté rallado (200 g)

- Jamón serrano picadito (150 g)

- Azúcar (1 pizca)

- Sal

Preparación

1. Calentar una olla a fuego bajo y derretir la mantequilla en ella. Agregar el agua, la sal y el azúcar.

2. Cuando llegue a ebullición, añadir la harina y cocinar a fuego muy bajo. La idea es que vayas moviendo la masa con una cuchara de madera hasta que se haga una bola.

3. Cuando esté en ese punto, apartar del fuego y dejar que se temple. Agregar un huevo, mezclar bien hasta que quede integrado y repetir con el resto.

4. Por último, añadir el jamón y el queso y mezclar de nuevo hasta que obtengas una masa suave.

5. Tomar porciones del tamaño de una nuez y realizar bolitas. Cuando vayas a ponerlas en el aceite, pellizcar la masa con ayuda de dos cucharas para darles forma de profiterol o buñuelo.

6. Freírlas en aceite a temperatura media para que se hagan por dentro y queden crujientes por fuera. Escurrir sobre papel de cocina.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube