Guía completa para preparar un flan de fresa con ingredientes economicos que siempre tienes en casa

La fresa contribuye a disminuir el nivel del colesterol, a su vez, regula el nivel de presión arterial y regula el nivel de azúcar en la sangre, según la información reseñada por Tua Saude.
Cabe destacar, que es una de las frutas más consumidas en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que posee, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de fresa, pero el flan es uno de los más saludables, fáciles y rápidos de preparar con pocos ingredientes.
Paso a paso para preparar el flan de fresa
Ingredientes
800 ml de leche.
1 lata de leche condensada.
500 g de gelatina sin sabor.
500 g de fresa.
6 huevos.
2 tazas de agua.
Preparación del flan de fresa
Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate para que se incorporen bien.
Añade las fresas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.
Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos.
Retira el flan del horno y déjalo enfriar.
Decóralo al gusto y consúmelo.
En conclusión, el flan de fresa es un postre ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, al tiempo que funciona para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.
Foto cortesía de: freepik
