Flan de limón con menos de 10 ingredientes económicos: paso a paso para prepararlo fácil y rápido

El limón es una fruta tropical que contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio, fósforo y hierro, por ende, lo ideal es que lo consumas constantemente.

De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el limón favorece a la pérdida de peso, regula el nivel de glucosa en la sangre y disminuye la producción del colesterol malo.

En consecuencia, los postres a base de limón deleitan a cualquier paladar, especialmente el flan, dado que, la textura es suave, pero el sabor cítrico le da el toque ideal para impactar hasta a los menos amantes del dulce.

Guía para preparar flan de limón

Ingredientes

3 cucharadas de miel.

1 lata de leche condensada.

6 huevos.

1 lata de leche evaporada.

500 ml de jugo de limón.

1 taza de agua.

Preparación

1-Hierve el agua, la leche evaporada y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Agrega el jugo de limón y los huevos a la mezcla. Bate hasta que los ingredientes se incorporen bien.

3- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.

4- Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.

5- Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 25 minutos.

6- Retira el flan del horno y déjalo enfriar.

7-Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de limón es ideal para compartir en celebraciones, ya que con pocos ingredientes obtienes excelentes resultados, los cuales puedes compartir con tus seres queridos si desean deleitarse con un sabor tropical.

Foto cortesía de: freepik

