¿Tienes frizz y horquetillas? Conoce la mascarilla natural con miel y aceite de coco que hidrata desde la raíz hasta las puntas

La falta de higiene capilar trae como consecuencia la presencia del frizz, horquetillas y hongos, los cuales de no ser contrarrestados a tiempo con los tratamientos correctos pueden desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el cuero cabelludo, según la información divulgada por Garnier.

En ese sentido, es propicio acotar que la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, contiene propiedades vitamínicas que hidrata el cabello, al tiempo que combate el frizz. Además, elimina las horquetillas.

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

1-Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo.

2- Agrega la miel y el agua tibia, mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera.

3-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y conserva lo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En conclusión, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe minimizar el uso de los productos químicamente invasivos, al tiempo que las herramientas de calor.

Foto cortesía de: freepik

