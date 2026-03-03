Carta astral de Cristiano Ronaldo: Entérate cómo le irá en la Copa Mundial de Fútbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo nació en Funchal, Madeira, Portugal el 5 de febrero de 1985, a las 05:25 am, es del signo Acuario con ascendente Capricornio y Luna en Leo. Lidera al mundo como máximo goleador de todos los tiempos con más de 960 goles. Ha ganado 5 UEFA Champions League, 1 Eurocopa, 2 UEFA Nations League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 12 Copas y Supercopas internas, 7 Ligas nacionales, 1 Campeonato de Clubes Árabes. Posee 5 Balones de Oro, 4 Botas de Oro, 2 Premios "The Best" de la FIFA, 4 Premios al Mejor Jugador de Europa de la UEFA, 1 Premio Puskás. Está casado y es padre de 5 hijos.

Futuro: Es muy posible que gane el mundial de fútbol 2026, tiene excelente energía física y espiritual y solo pudiera perderla, en caso de presentarse una lección física. Para evitar este accidente, deberá cuidarse muchísimo y mantener el enfoque para lograrlo. Con este máximo palmar, estaría consolidando su carrera como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Salud: Se mantiene en óptimas condiciones y es admirable como exhibe su fortaleza a su edad física. El ascendente Capricornio le ayuda mucho para seguir adelante y seguir haciendo historia gracias a su insuperable salud y cuidados médicos.

Amor: Estará estable por mucho tiempo, este es un sector de su vida que es muy sólido. Desde hace años entendió que la base de su vida es el amor y se enfocó en resolver ese tema. Su familia en general le respalda y pudo consolidar la unión para crecer.

Dinero: A partir del año 2028 se abren diez años de gran prosperidad y abundancia que jamás hemos visto hasta ahora. No existen límites de las cifras que ganará durante este periodo. Sus inversiones serán excelentes y veremos cómo se multiplica el dinero.

Familia: Seguirá estable con su esposa y sus hijos. Mantendrá la unión y buscará impulsar a sus hijos para que logren la independencia. Estará compartiendo más tiempo con todos ellos y quizás se meta mucho en la vida de sus herederos.

Emociones: Estará muy feliz y se divertirá como nunca por lograr ganar el mundial de fútbol junto con todas las recepciones por los festejos que harán posteriormente. Independientemente si lo logra o no, se retira como el máximo atleta nunca antes visto.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

