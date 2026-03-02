¡No dañes tu ropa blanca!: este método casero y muy sencillo permite tener tus prendas resplandecientes

Suscríbete a nuestros canales

¿Queres lucir tu ropa blanca resplandeciente? Para cuidar estas prendas es imprescindible lavarlas siempre por separado con agua tibia o caliente según las indicaciones del fabricante; estas son las recomendaciones de las abuelas que han pasado de generación en generación, gracias a su efectividad. También se sugiere el uso bicarbonato de sodio o vinagre para mantener el brillo y evitar tonos amarillentos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo cuidar la ropa blanca?

Expertos indican que para preservar la blancura de los textiles y evitar se vuelvan amarillos o pierdan su brillo, es fundamental separar la ropa blanca de la de color al momento de lavarla para evitar transferencia de tono.

Elegir detergentes especiales para ropa blanca, lavar respetando la temperatura indicada en la etiqueta de las prendas, secar al aire libre, y no sobrecargar la lavadora para que el agua y el jabón circulen bien alrededor de la ropa.

Por otra parte, para revitalizar los blancos de tus textiles, añade un poco de vinagre blanco o bicarbonato de sodio durante el lavado; y evita usar suavizante con demasiada frecuencia, ya que puede opacar la ropa blanca a largo plazo.

Mantenla en buen estado

Para lograr que tu ropa blanca siempre esté resplandeciente debes entender cómo lavarla, guardarla y tratar las manchas, esto ayudará a que se mantengan más tiempo en perfectas condiciones.

La especialista María Lasa, activista de la moda consciente y antifast-fashion afirma que “Para que una camiseta blanca te dure, no siempre se tratar de pagar más, sino de cuidarla mejor”. Para ella la clave esté en basarse en hábitos prácticos que prolonguen la vida de las prendas básicas, comparte Cuerpo Mente.

La experta hace énfasis en separar la ropa blanca de la de color, en tender la ropa al aire libre sin que le dé el sol directamente y en doblarla correctamente en lugar de colgarla durante largos periodos, por ejemplo. Finalmente, y no menos importante, se debe controlar la cantidad de detergente, pues usar más producto no limpia mejor; al contrario, deja residuos que opacan el tejido y endurecen las fibras.

