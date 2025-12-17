Sin usar cloro: mezcla casera que deja tu ropa blanca impoluta

Suscríbete a nuestros canales

Generalmente las personas usan cloro para lavar la ropa blanca y conseguir prendas impecables, pero existen alternativas naturales como el bicarbonato de sodio, el vinagre blanco y el jugo de limón, o incluso el agua oxigenada que hacen la misma función, evitando daños.

También es una regla de oro colocar las prendas en el sol, esto según las abuelas es un poderoso blanqueador de la ropa; solo debes colocar la pieza después de lavarla y cuando aún esté húmeda, colgada al sol en lugar de secarla en la secadora.

¿Puedo lavar la ropa blanca sin cloro para blanquearla?

Si, pues existen algunos productos naturales muy efectivos que ayudan a mantener las prendas limpias, libre de manchas y hasta de olores.

Normalmente, para devolverle ese toque blanco a las prendas recurrimos a los productos químicos que se encuentran en el mercado, en especial, aquellos que tienen componentes de cloro, y aunque funcionan a la perfección, los químicos que lo componen podrían dañar los tejidos de las telas, razón por la cual, expertos sugieren recurrir a mezclas caseras.

En casa

Para eliminar las manchas y dejar la ropa blanca impoluta, ralla jabón y coloca en una olla, agrega un litro de agua y lleva a la cocina a fuego medio. Posteriormente, agrega una taza de sal y mezcla suavemente para que se integre.

Luego, incorpora una taza de bicarbonato y revuelve hasta que todos los ingredientes estén completamente disueltos. Deja enfriar y pasa a un recipiente limpio y con tapa. Esta preparación estará lista para cuando vayas a lavar tu ropa blanca, solo debes agregar una taza de la mezcla a la lavadora o a la tina en donde lavarás tus prendas como lo harías de manera habitual.

Finalmente, enjuaga con abundante agua y coloca a secar preferiblemente en el sol.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube