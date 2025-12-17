La tendencia de cejas con remolino que revoluciona el maquillaje: adáptala a tu rutina en casa como toda una experta

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la belleza, las tendencias van y vienen, pero la moda actual apuesta por algo diferente: menos perfección y más personalidad. Después de años de cejas súper definidas, perfiladas y uniformes, ha surgido un estilo que celebra la naturalidad de cada persona.

Se trata de una forma de llevar las cejas donde el remolino natural se convierte en protagonista, una propuesta que está ganando popularidad en redes sociales y salones de belleza.

Foto: Freepik

Lo que debes saber de esta tendencia

La moda de cejas con remolino invita a dejar de lado la obsesión por la simetría perfecta y aceptar esos pequeños detalles que antes intentábamos ocultar. Este estilo, conocido como brow swirl o browlick, se basa en realzar la forma natural de las cejas, incluyendo esos pelitos que crecen en direcciones distintas o que forman pequeños remolinos. En lugar de peinarlos hacia un solo lado, la idea es abrazar su textura única y hacerla parte del look diario.

Este enfoque no solo cambia cómo peinamos nuestras cejas, sino también nuestra forma de pensar sobre la belleza: más espontaneidad, menos reglas estrictas.

Toma su nombre de unir dos palabras: brow (ceja) y cowlick (remolino de pelo). Un remolino aparece cuando algunos pelitos crecen en otra dirección al resto, creando un efecto visual distintivo. Antes, muchas personas trataban de domar esos puntos “rebeldes” con gel o pincel, pero ahora la propuesta es hacerlos visibles y parte del estilo personal.

Esta idea refleja una corriente más amplia en belleza: priorizar lo auténtico en lugar de una estética artificial. Por eso no sorprende que esta tendencia esté resonando tanto entre quienes siguen las novedades de moda y maquillaje.

Adáptala a tu rutina

Para lucir este look no necesitas un salón profesional ni un kit de productos costosos. Lo básico es observar tus cejas al natural y dejar que su forma, con sus remolinos incluidos, guíe el estilo. Un gel fijador transparente o con color puede ayudar a mantener los pelitos en su sitio sin borrar su textura única.

Si deseas, puedes rellenar con lápiz o sombra en las zonas más escasas, pero la idea principal es evitar las correcciones extremas. En lugar de luchar contra la dirección de tus cejas, lo que se celebra es la individualidad de cada patrón de crecimiento.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube