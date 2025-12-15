¿Consumes regularmente kimchi? Conoce qué dice la ciencia sobre este alimento

Suscríbete a nuestros canales

Mantener el sistema inmunitario fuerte es un objetivo común para muchas personas, especialmente en épocas de mayor circulación de virus y bacterias. Aunque se sabe que una dieta equilibrada y hábitos saludables son clave para cuidar la salud, recientes investigaciones han puesto el foco en un alimento tradicional que podría tener efectos directos sobre las defensas de nuestro cuerpo: el kimchi.

Este plato fermentado coreano, cada vez más popular en todo el mundo, ha sido objeto de una de las primeras investigaciones que aporta evidencia científica sobre cómo puede influir en el sistema inmunológico.

Fermentado que actúa sobre el sistema inmunitario



Un ensayo clínico reciente, dirigido por el Instituto Mundial del Kimchi en Corea del Sur, ha demostrado por primera vez a nivel científico cómo el consumo de kimchi puede afectar las células del sistema inmunitario.

El estudio involucró a adultos divididos en distintos grupos que durante 12 semanas recibieron placebo o polvo de kimchi preparado de diferentes formas de fermentación. Al finalizar este periodo, los investigadores analizaron las células inmunes de los participantes utilizando una técnica avanzada que permite observar los cambios en la expresión génica de cada célula.

Los resultados mostraron que quienes consumieron kimchi tuvieron una mejor función de las células presentadoras de antígenos, que son claves para reconocer invasores como virus y bacterias. Además, ciertos linfocitos, esenciales en la respuesta defensiva, se diferenciaron de manera equilibrada en células que combaten directamente las amenazas y otras que regulan la respuesta, lo que ayuda a mantener el sistema inmunitario funcionando sin reacciones exageradas.

Esto sugiere que el kimchi no solo estimula las defensas cuando es necesario, sino que también ayuda a moderar respuestas innecesarias o excesivas del sistema inmunológico.

Aunque estos hallazgos son prometedores, los expertos señalan que no existe un alimento “mágico” para fortalecer las defensas; una alimentación variada, junto con un estilo de vida saludable, sigue siendo fundamental para mantener un sistema inmunológico fuerte.

Sin embargo, el kimchi se destaca como un alimento funcional con beneficios respaldados por ciencia reciente, que puede ser incluido dentro de una dieta equilibrada para apoyar la salud de las defensas.

