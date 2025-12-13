Inameh confirma fuertes precipitaciones por vaguada en estas regiones durante este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió el pronóstico para las próximas 48 horas e informó la presencia de dos sistemas meteorológicos principales que afectarán al país.

Al respecto, reveló que se esperan acumulados pluviométricos superiores a 15 mm en la Fachada Atlántica, la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, la región Insular, este de Sucre, norte de Aragua, este de Miranda, norte de Yaracuy y Falcón.

Precisó que las causas son por el transporte de humedad generado por los vientos alisios del noreste hacia las costas venezolanas.

Además, alerto que esta condición mantendrá el oleaje elevado entre 1,5 y 2,5 metros de altura.

De igual modo, detalló en su pronóstico que una vaguada monzónica, con incidencia sobre los Andes y el occidente, propiciará acumulados de lluvia de entre 10 mm y 35 mm.

Por otra parte, en el sur del territorio nacional, los acumulados máximos alcanzarán los 30 mm, impulsados por efectos convectivos locales.

Pronóstico detallado del Inameh este 13 de diciembre

Del mismo modo, en su pronóstico para este sábado 13 de diciembre, el Inameh indicó que durante las primeras horas del día, gran parte del territorio nacional presentará un cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, se esperan formaciones nubosas acompañadas de precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, norte de Amazonas, Miranda, Falcón, Yaracuy, Trujillo, norte de Mérida, Táchira y Zulia.

Igualmente, para la Gran Caracas, se prevé parcialmente nublado en la mañana, resaltando mantos estratiformes con lluvias o lloviznas en zonas de montaña del estado Miranda.

En la tarde y la noche se mantendrá nubosidad parcial y zonas despejadas con baja probabilidad de precipitaciones.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Mientras que para tarde y noche habrá incremento de lluvias y chubascos.

Las zonas más afectadas por este incremento serán la Guayana Esequiba, Monagas, Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Zulia, Andes (Mérida, Táchira), oeste de Apure, Barinas, este de Falcón y Yaracuy.