LVBP: los cuatro juegos clave para este sábado 13 de diciembre

La LVBP no baja el ritmo en el fin de semana, programando una cuádruple cartelera para el sábado 13 de diciembre que será fundamental para las aspiraciones de varios equipos. Con la fase regular en sus etapas cruciales, cada resultado tiene un peso significativo en la tabla de posiciones.

Agenda de la jornada para este 13 de diciembre

Dos partidos están programados para la tarde y otros dos para la noche:

5:00 p.m.: Leones del Caracas vs Cardenales de Lara

5:00 p.m.: Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira

7:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia

7:00 p.m.: Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui

Esta jornada sabatina promete ser un día de béisbol intenso y de pronóstico reservado en la LVBP.

