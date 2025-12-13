¿Cómo saber si un huevo está fresco?: chef comparte un truco para comprobarlo

Suscríbete a nuestros canales

El huevo es una fuente nutritiva de proteína que forma parte de la dieta de la mayoría de la población. Este es un alimento popular con cualidades nutricionales y además tan versátil que se adapta a numerosos platos.

Su consumo es altamente beneficioso para la salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece unas pautas para su consumo adecuado.

¿Qué cantidad de huevo se puede consumir a la semana?

Según la OMS, una persona sana puede consumir hasta siete huevos por semana, lo que equivale aproximadamente a un huevo diario. “Este nivel de consumo es considerado seguro y puede incluso ser beneficiosos para la salud, ya que no eleva significativamente los niveles de colesterol en sangre para la mayoría de las personas”, refiere el sitio AS.

Cabe acotar que, para que esto sea realmente saludable se debe mantener una dieta equilibrada y complementar el consumo de huevos con otros alimentos nutritivos.

De igual manera, es esencial que este alimento esté totalmente fresco al momento de ingerirlo para poder garantizar no solo su sabor, sino también el aporte de vitaminas y minerales que benefician la salud cerebral, ocular, ósea y del sistema nervioso, refiere la Inteligencia Artificial.

Para saber si un huevo está fresco antes de prepararlo, el chef Ferran Adriá comparte en su libro “La comida de la familia”, un truco que facilita la vida en el hogar. Dicho truco consiste en sumergir el huevo en agua. “Si se queda en el fondo del recipiente en posición horizontal, es que está fresco. Si se eleva su punta más gruesa, ya no está tan fresco y, cuanto más se eleve, menos fresco estará. Si llega a flotar es mejor desecharlo”, publica la web Cuerpo Mente.

