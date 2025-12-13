Pimientos rellenos al horno: menos de 10 pasos para un plato lleno de sabor y nutrición

Suscríbete a nuestros canales

Es bien sabido que comer vegetales es beneficioso para nuestra salud. Los pimentones contienen gran cantidad de hierro y vitamina A, lo que nos ayudarán a controlar la anemia, las enfermedades oculares y fortalecer nuestro sistema inmunitario.

Si a todas estas ventajas y beneficios de consumir pimentones, le agregamos que estarán rellenos, sin duda que esta receta de pimentones rellenos, le encantará a toda la familia.

Pimentones rellenos

Ingredientes para 6 personas

6 unidades de pimentones rojos medianos.

4 cucharadas soperas de aceite de maíz.

2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal.

½ taza de cebolla blanca.

2 dientes de ajo machacados.

3 lonjas de tocineta.

250 g de carne molida.

½ cucharada sopera de tomillo.

2 hojas de laurel.

1 taza de tomates maduros, pelados.

1 taza de arroz cocido.

2 huevos sancochados.

2 tazas de caldo de carne.

Foto: Freepik

Preparación

- Con los pimentones limpios, corta por encima de ellos (donde está el tallo) en forma de pequeña tapa, y reserva la tapa.

- Retira todas las semillas del pimentón y limpia bien por dentro.

- Cocina la cebolla y los ajos, picados en pequeños cubos, en el aceite y mantequilla caliente, hasta que estén suaves.

- Incorpora la tocineta picada y cocina unos minutos más.

- Agrega al sofrito la carne molida, el tomillo, el laurel, la sal y pimienta, y remueve durante 5 minutos.

- Una vez bien incorporado todo, agrega el tomate y cocina tapado por 15 minutos.

- Añade el arroz y los huevos picados, y retira del fuego.

- Con la mezcla obtenida rellena cada pimentón. Una vez rellenos le colocas la tapa que reservamos y esparces por encima el pan rallado.

- Coloca los pimentones rellenos en un molde refractario y le agregamos en el fondo el caldo y hornea a 350 º durante 40 minutos.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube