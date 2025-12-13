Pimientos rellenos al horno: menos de 10 pasos para un plato lleno de sabor y nutrición

Es bien sabido que comer vegetales es beneficioso para nuestra salud. Los pimentones contienen gran cantidad de hierro y vitamina A, lo que nos ayudarán a controlar la anemia, las enfermedades oculares y fortalecer nuestro sistema inmunitario.
Si a todas estas ventajas y beneficios de consumir pimentones, le agregamos que estarán rellenos, sin duda que esta receta de pimentones rellenos, le encantará a toda la familia.
Pimentones rellenos
Ingredientes para 6 personas
6 unidades de pimentones rojos medianos.
4 cucharadas soperas de aceite de maíz.
2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal.
½ taza de cebolla blanca.
2 dientes de ajo machacados.
3 lonjas de tocineta.
250 g de carne molida.
½ cucharada sopera de tomillo.
2 hojas de laurel.
1 taza de tomates maduros, pelados.
1 taza de arroz cocido.
2 huevos sancochados.
2 tazas de caldo de carne.
Preparación
- Con los pimentones limpios, corta por encima de ellos (donde está el tallo) en forma de pequeña tapa, y reserva la tapa.
- Retira todas las semillas del pimentón y limpia bien por dentro.
- Cocina la cebolla y los ajos, picados en pequeños cubos, en el aceite y mantequilla caliente, hasta que estén suaves.
- Incorpora la tocineta picada y cocina unos minutos más.
- Agrega al sofrito la carne molida, el tomillo, el laurel, la sal y pimienta, y remueve durante 5 minutos.
- Una vez bien incorporado todo, agrega el tomate y cocina tapado por 15 minutos.
- Añade el arroz y los huevos picados, y retira del fuego.
- Con la mezcla obtenida rellena cada pimentón. Una vez rellenos le colocas la tapa que reservamos y esparces por encima el pan rallado.
- Coloca los pimentones rellenos en un molde refractario y le agregamos en el fondo el caldo y hornea a 350 º durante 40 minutos.
¡Buen provecho!
