Universidad de Navarra descubre nueva técnica de imagen: podría cambiar la forma de detectar enfermedades renales

La búsqueda de métodos más seguros y precisos para diagnosticar enfermedades renales acaba de dar un paso muy importante. Un reciente estudio realizado por investigadores españoles sugiere que una modalidad avanzada de imagen médica podría permitir identificar alteraciones en los riñones incluso en fases tempranas.

Esto podría facilitar un diagnóstico más precoz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), lo que sería clave para mejorar el tratamiento y la calidad de vida de muchas personas.

Resonancia multiparamétrica sin contraste

La investigación, defendida como tesis doctoral por la ingeniera biomédica Leyre García en la Universidad de Navarra, ha recibido la máxima calificación. En su trabajo, los investigadores desarrollaron un protocolo de resonancia magnética renal multiparamétrica (mpMRI) que utiliza técnicas avanzadas de imagen para analizar los riñones sin necesidad de agentes de contraste.

Este método fue validado primero con modelos estandarizados, luego en voluntarios sanos y finalmente en pacientes con ERC en distintos estadios. Entre los hallazgos, observaron que las personas de 40 años o más presentaban menor perfusión renal cortical, lo que se asociaba con una disminución de la función renal al envejecer. Además, las mujeres mostraron ciertas diferencias en parámetros específicos que podrían estar relacionadas con factores hormonales.

Al comparar los valores obtenidos por mpMRI con los indicadores habituales de función renal, los resultados mostraron una buena correlación con la progresión clínica de la ERC.

Esto refuerza la idea de que la mpMRI puede ser una herramienta fiable para detectar alteraciones estructurales y funcionales del riñón, incluso antes de que aparezcan cambios evidentes en análisis de sangre o síntomas clínicos.

Los autores concluyen que esta técnica multiparamétrica podría convertirse en una alternativa no invasiva valiosa para diagnóstico, control y seguimiento de la ERC, con la ventaja adicional de no necesitar contraste, lo que la hace más segura, especialmente para personas con problemas renales.

