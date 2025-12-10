Mejora el aspecto de tus uñas: remedio casero con solo tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El uso de remedios caseros para mejorar el aspecto de las uñas es según refiere la Inteligencia Artificial, tan antiguo como las civilizaciones, con evidencias desde el Antiguo Egipto hace 5000 años, y se ha mantenido a lo largo del tiempo usando ingredientes naturales como ajo, limón, aceites y vinagre.

Si estás buscando mejorar la apariencia de tus manos, no descuides tus uñas y comienza a cuidarlas.

¿Cómo cuidar las uñas?

El cuidado de las uñas puede ayudar a prevenir muchas afecciones, incluso, según refieren expertos de la Clínica Mayo éstas muchas veces dan indicios de enfermedades subyacentes que requieren de atención médica.

Partiendo de ello, es clave adoptar hábitos de higiene para las uñas, mantenerlas secas y limpias, usar cremas humectantes, aplicar una capa protectora de un endurecedor que ayude a fortalecerlas, y en caso de cualquier anomalía, consultar con un profesional de la salud.

Por otra parte, se sugiere evitar morderlas y quitarse las cutículas, así como también se debe evitar arrancar los padrastros y usar productos fuertes que las debiliten y estropeen.

Mantener una alimentación sana y equilibrada también favorece el cuidado de las uñas desde adentro hacia afuera, y si a esto le sumas un remedio casero, con seguridad podrás lucir la manicura de tus sueños.

En casa

Para mejorar el aspecto de las uñas es importante enfocarse en la hidratación con cremas, aceites naturales, y en buenos hábitos de higiene y alimentación que garanticen una nutrición balanceada rica en vitaminas y minerales. Además, es esencial el uso de protectores o endurecedores.

También puedes optar por usar una mezcla muy sencilla con solo tres ingredientes. Toma tres dientes de ajo, pélalos, rállalos, luego agrega una cucharada de bicarbonato de sodio, y finalmente, agrega una cucharadita de vinagre blanco y mézclalo todo hasta que empiece a espumar, deja reposar unos minutos y aplica sobre las uñas limpias y deja actuar unos minutos y retira con agua tibia. Esta preparación combate hongos, fortalece y repara las uñas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube