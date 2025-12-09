¡Merienda nutritiva! Aprende a preparar unas deliciosas barritas de cereal con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La avena es un cereal rico en vitaminas, fibra y minerales que contribuyen a mejorar el funcionamiento de la microbiota intestinal, a su vez, favorece a la pérdida de peso, al tiempo que también regula el nivel de glucosa en la sangre, según la información reseñada por Tua Saúde.

En ese sentido, las barras de cereales a base de avena, yogurt y chocolate son ideales para las meriendas cotidianas o para luego de hacer ejercicios, ya que, aportan energía al organismo.

Paso a paso preparar barras de avena y chocolate

Ingredientes

500 g de avena en hojuelas.

150 g de fresas.

250 g de yogurt natural.

150 g de cacao en polvo.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1- En un recipiente mezcla la avena en hojuelas y fresas hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

2- Agrega yogurt y cacao en polvo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

3- Añade la leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4- Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra.

5- Coloca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos.

6- Retira las barras de cereales de la nevera.

7- Decora a tu gusto.

En definitiva, las barras de avena y chocolate también pueden funcionar para la merienda diaria de los más pequeños de la casa, quienes podrán deleitarse con una amplia gama de sabores.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube