¡Merienda nutritiva! Aprende a preparar unas deliciosas barritas de cereal con pocos ingredientes

La avena es un cereal rico en vitaminas, fibra y minerales que contribuyen a mejorar el funcionamiento de la microbiota intestinal, a su vez, favorece a la pérdida de peso, al tiempo que también regula el nivel de glucosa en la sangre, según la información reseñada por Tua Saúde.
En ese sentido, las barras de cereales a base de avena, yogurt y chocolate son ideales para las meriendas cotidianas o para luego de hacer ejercicios, ya que, aportan energía al organismo.
Paso a paso preparar barras de avena y chocolate
Ingredientes
500 g de avena en hojuelas.
150 g de fresas.
250 g de yogurt natural.
150 g de cacao en polvo.
150 ml de leche de almendras.
Preparación
1- En un recipiente mezcla la avena en hojuelas y fresas hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.
2- Agrega yogurt y cacao en polvo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
3- Añade la leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo.
4- Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra.
5- Coloca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos.
6- Retira las barras de cereales de la nevera.
7- Decora a tu gusto.
En definitiva, las barras de avena y chocolate también pueden funcionar para la merienda diaria de los más pequeños de la casa, quienes podrán deleitarse con una amplia gama de sabores.
