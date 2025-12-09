Atole de cambur: una receta sencilla que reconforta en temporada de frío

Suscríbete a nuestros canales

El frío invita a buscar bebidas reconfortantes, llenas de sabor y aroma hogareño, y pocas bebidas lo logran tan bien como un atole bien preparado. En ese espíritu, el atole de plátano surge como una opción ideal: sencilla de hacer, económica, y con el dulzor y la cremosidad perfectos para acompañar una mañana, una merienda o una noche fría. Además, su elaboración con ingredientes comunes lo hace accesible incluso si no tienes nada especial en la despensa.

Es una preparación tradicional mexicana que destaca por su textura espesa, su sabor dulce y su aroma cálido. Para hacerlo no se necesita más que cambur maduros, leche o agua, azúcar, canela, maicena y, opcionalmente, vainilla.

Atole de cambur

Ingredientes

3 cambures maduros

2 tazas de agua

1 rama de canela

2 tazas de leche

Azúcar al gusto

2 cucharadas de fécula de maíz

½ taza de agua fría

Foto: Freepik

Preparación

- Pela y trocea los cambures maduros.

- Colócalos en una olla junto con las dos tazas de agua y la rama de canela.

- Cocina a fuego medio durante aproximadamente 10 a 12 minutos, hasta que los cambures estén bien suaves.

- Retira la rama de canela y licúa los cambures junto con la leche y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.

- En un recipiente aparte, disuelve las dos cucharadas de fécula de maíz en el agua fría, mezclando bien para evitar grumos.

- Incorpora esta mezcla al licuado de cambur y vuelve a poner todo en la olla.

- Cocina a fuego medio durante 8 a 10 minutos, moviendo constantemente hasta que el atole espese.

- Si se desea una consistencia más ligera, se puede añadir un poco más de leche o agua; para una textura más espesa, se puede agregar un poco más de maicena disuelta.

El resultado es una bebida cremosa, dulce y reconfortante, perfecta para acompañar pan dulce, o simplemente para disfrutar sola. Además, representa una manera económica de saborear algo delicioso: el cambur es un fruto accesible y abundante, lo que convierte al atole de plátano en una receta ideal para cualquier hogar.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube