¿Sabes cuándo realizar una exfoliación?: Aprende a identificar las señales que da la piel

La exfoliación es reconocida por dermatólogos como beneficiosa si se hace correctamente y con moderación para evitar daños, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, este procedimiento que tiene como objetivo eliminar las células muertas y renovar la piel, mejorar su textura y luminosidad, debe ajustarse al tipo de piel para no perjudicar la salud de ésta.

A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene directrices específicas sobre la exfoliación cosmética; pues su enfoque en la piel se centra en la salud pública, “como la recomendación de contacto piel con piel para bebés prematuros”.

¿Por qué se debe realizar la exfoliación?

Gracias a que la piel es el órgano más grande y expuesto, los expertos recomiendan cuidarla para mantenerla saludable, suave y radiante; y uno de los cuidados a tener en cuenta es la exfoliación.

Esta es una práctica esencial porque ayuda a mantener la piel limpia y saludable, mejora su textura y apariencia general al eliminar la acumulación de células muertas. Con ello también se elimina el exceso de sebo, suciedad y residuos maquillaje, reduciendo así la probabilidad de brotes de acné; comparte la Clínica Dermatológica Internacional.

¿Cuándo realizarla?

“La noche es el mejor momento para exfoliar la piel. Durante las horas de sueño, la regeneración celular es más activa y la piel está menos expuesta a agresiones externas como el sol o la contaminación. Además, los tratamientos tras la exfoliación actúan con mayor eficacia durante la noche”.

Por otra parte, expertos sugieren realizar este procedimiento de 1 a 3 veces por semana en el rostro, mientras que para el cuerpo se puede hacer 1 o 2 veces por semana.

¿Puedo saber cuándo es necesario hacerla? Si, la piel puede darte algunas señales que te indican que necesitas hacerle un “cariñito” para recuperar su frescura y luminosidad.

Entre las señales más comunes se encuentran las que comparte la web Mujer Hoy:

1. Piel apagada o con tono desigual.

2. Textura irregular o rugosa, especialmente en zonas como la frente, barbilla o mejillas.

3. Aparecen granos, brotes de acné debido a la obstrucción de los poros.

4. Descamación o sensación de aspereza al tacto.

5. Tirantez o las cremas no se absorben como antes.

