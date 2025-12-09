Keratina casera: aporta brillo y ayuda a crecer el cabello en semanas

Suscríbete a nuestros canales

El uso de keratina como ingrediente y concepto existe desde el siglo XIX, pero su uso extendido en tratamientos capilares modernos, especialmente el tratamiento keratina brasileña se popularizó alrededor del año 2003, refiere la Inteligencia Artificial.

Este tratamiento que tiene por objeto alisar y fortalecer el cabello ha alcanzado gran popularidad en el mundo, al punto, que en la actualidad es un ingrediente clave en muchos productos para mejorar la salud, brillo y resistencia capilar.

¿Qué hace la keratina en el cabello?

Según los expertos este es un producto que repara el cabello, fortalece las hebras, elimina el frizz, reduce el volumen de la melena, repara las puntas abiertas, aporta brillo y suavidad, y facilita el peinado al sellar la cutícula, comparte Mundo Deportivo.

¿Por qué? Gracias a que es una proteína fibrosa con alto nivel de azufre, repara la estructura del pelo, a su vez que protege de los factores externos nocivos.

Si quieres que tu cabello crezca rápido y fortalecido, y, además, lograr que luzca brillante en todo momento, no dudes en aplicar un tratamiento de keratina.

Tratamiento casero

Una alternativa menos dañina porque no intervienen químicos es aplicar una keratina casera. Para realizarla necesitas la pepa o semilla de aguacate, se le quita la membrana que la cubre, se corta en trozos pequeños y se bate en la licuadora con una taza de agua. Luego se cuela y se añade tres cucharadas de maicena, se mezcla y se lleva a la cocina a fuego bajo por 20 minutos sin dejar de remover. Transcurrido el tiempo, pasar la mezcla a un recipiente de vidrio y añadir una cucharada de aceite de vitamina E y mezclar. Aplica en el cabello, deja actuar de 15 a 30 minutos y luego enjuaga con abundante agua tibia o templada. Puedes aplicarlo una vez por semana para que consigues mejores resultados.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube