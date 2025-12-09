Flavonoles del cacao: conoce cómo este alimento ayuda a tu mejor salud cerebral

Suscríbete a nuestros canales

El cacao ha sido valorado durante siglos no solo por su sabor, sino también por sus posibles efectos positivos para la salud. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a desentrañar por qué este alimento podría aportar más que placer al paladar: en especial, se ha fijado la atención en sus componentes naturales llamados flavonoles.

Estos nutrientes vegetales están presentes en alimentos muy variados como frutas, té, vino tinto; pero destacan por su abundancia en las semillas del cacao. Ahora, investigaciones recientes sugieren que consumir cacao rico en flavonoles podría tener beneficios concretos para el cerebro, sobre todo en personas que envejecen.

Flavonoles del cacao y tu memoria

Los flavonoles son compuestos vegetales que integran la familia de los flavonoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hasta anticancerígenas. Según la investigación recogida por instituciones como Harvard Health, estos flavonoles están presentes en muchos alimentos y bebidas, pero alcanzan su máxima concentración en las semillas de cacao.

Algunos estudios recientes observaron efectos notables con dietas ricas en flavonoles: por ejemplo, en un ensayo liderado por el Centro Médico de la Universidad de Columbia, adultos mayores sanos que consumieron diariamente extracto de cacao con alto contenido de flavonoles vieron revertirse declives de memoria asociados a la edad.

Otros hallazgos indican que estos compuestos pueden mejorar la circulación sanguínea al favorecer la dilatación de vasos sanguíneos y la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a que el cerebro reciba más oxígeno y nutrientes.

Estudios

El efecto positivo no se limita al ámbito cognitivo: en estudios amplios como COSMOS, que abarcó a decenas de miles de personas mayores, quienes recibieron suplementos de cacao registraron una reducción significativa de marcadores de inflamación relacionados con la edad, algo que podría traducirse en menor riesgo cardiovascular y vascular cerebral con el tiempo.

Sin embargo, los investigadores advierten que estos beneficios se observan mayormente con cacao poco procesado o en extractos estandarizados que preservan los flavonoles. El chocolate tradicional, con alto contenido de azúcar o aditivos, suele contener niveles mucho más bajos de estos compuestos, por lo que no garantizaría los mismos efectos.

