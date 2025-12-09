Renueva tu look: cómo un buen corte puede hacerte lucir más joven

Suscríbete a nuestros canales

Muchas veces, el paso del tiempo o las variaciones estacionales hacen que nuestro cabello pierda densidad, luzca más fino o se note con menos volumen. Además, la caída de pelo puede hacernos sentir que nuestro aspecto ya no refleja cómo nos gustaría vernos.

En esos momentos, un corte de pelo acertado puede marcar la diferencia: no solo rejuvenece la imagen, sino que también ayuda a disimular la pérdida de densidad. Expertos en belleza propone seis cortes de pelo ideales para “quitarse años de encima” y hacer que el cabello parezca más abundante.

Estilos que rejuvenecen

Para lograr un efecto de melena más llena y fresca, la clave está en escoger cortes con textura, movimiento, volumen o flequillos. Así se consigue un “truco óptico” que disimula la caída y aporta un aire más juvenil.

Entre las opciones recomendadas:

Pixie : un corte muy corto en los laterales y más largo en la parte superior. Este contraste genera un efecto visual de mayor densidad y además enmarca el rostro, resaltando la mirada.

: un corte muy corto en los laterales y más largo en la parte superior. Este contraste genera un efecto visual de mayor densidad y además enmarca el rostro, resaltando la mirada. Flequillo cortina : ideal si la pérdida de cabello se nota sobre todo en la zona frontal. Al cubrir parcialmente la frente, aporta frescura al rostro y da la sensación de una melena más frondosa.

: ideal si la pérdida de cabello se nota sobre todo en la zona frontal. Al cubrir parcialmente la frente, aporta frescura al rostro y da la sensación de una melena más frondosa. Midi con capas : este largo, que cae alrededor de los hombros, combina la elegancia de una melena larga con la practicidad de una melena más manejable. Las capas aportan movimiento y volumen, muy útil cuando el pelo ha perdido cuerpo.

: este largo, que cae alrededor de los hombros, combina la elegancia de una melena larga con la practicidad de una melena más manejable. Las capas aportan movimiento y volumen, muy útil cuando el pelo ha perdido cuerpo. Bob recto : un corte clásico y pulido que concentra volumen en una línea, aportando la sensación de densidad. Además, el acabado con puntas hacia dentro añade elegancia y suaviza las facciones.

: un corte clásico y pulido que concentra volumen en una línea, aportando la sensación de densidad. Además, el acabado con puntas hacia dentro añade elegancia y suaviza las facciones. Bixie : una mezcla entre bob y pixie. Es más corto que un bob común, con capas pensadas para dar textura y movimiento, de modo que el cabello parezca más denso incluso con longitud reducida.

: una mezcla entre bob y pixie. Es más corto que un bob común, con capas pensadas para dar textura y movimiento, de modo que el cabello parezca más denso incluso con longitud reducida. Shaggy: un estilo desestructurado con muchas capas irregulares y, a veces, un flequillo largo. Este corte aporta volumen y cuerpo, y funciona bien tanto con cabello liso como rizado u ondulado. El efecto: una melena con movimiento y aspecto abundante.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube