Muchos son los ingredientes de la despensa que ayudan a cuidar la piel, y es por ello que durante años se ha implementado esta práctica. Según refiere la Inteligencia Artificial, el uso de ingredientes de la despensa para el cuidado de la piel se remonta a civilizaciones antiguas, los primeros registros apuntan que en el Antiguo Egipto hace más de 6.000 años, se usaban elementos naturales para mascarillas y baños, una tradición que continúa en la actualidad con ingredientes como el aceite de coco, la miel, las frutas y las verduras.

¿Por qué usar ingredientes de la despensa para tratar la piel?

Generalmente los ingredientes que se utilizan contienen vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a nutrir, hidratar y proteger la piel; y en ocasiones, según sea el ingrediente, promueve la regeneración celular.

Por otra parte, es una manera de evitar químicos artificiales y enfocarse en productos naturales y sostenibles, los cuales se ajustan a las necesidades de la piel.

¿Buscas nutrir la piel?

En caso de que tu piel necesite nutrición, un ingrediente de tu despensa al que puedes recurrir es la miel. Esta es excelente gracias a sus propiedades humectantes, antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, que ayudan a hidratar, calmar el acné, reducir la inflamación, sanar heridas leves, e incluso, combatir el envejecimiento.

Una buena alternativa para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es a través de los masajes. “El masaje facial con miel es una práctica rejuvenecedora que no solo promueve la relajación, sino que también aporta una serie de beneficios nutricionales para la piel”, explica la web Facial Yoga Plan.

¿La razón? La miel es un humectante natural que ayuda a retener la humedad de la piel, manteniéndola suave y tersa desde la primera aplicación.

En otras palabras, este ingrediente actúa como un poderoso agente hidratante que penetra profundamente en las capas de la piel, hidratándola y nutriéndola a profundidad.

¿Cómo usar la miel?

La recomendación es usarla como mascarilla, solo basta con aplicar una fina capa sobre el rostro limpio y dejar actuar entre 10 y 20 minutos, y al transcurrir el tiempo, enjuagar con agua tibia.

