¿Tienes un área escamosa en forma de anillo en la piel?: Entérate cuáles son las posibles causas y cómo tratarla

Muchas son las afecciones o enfermedades de la piel que pueden presentarse y causar molestias tanto en niños como en adultos. Generalmente estas afecciones causan picazón, erupciones, inflamación o cambios de color.

Según refiere la Inteligencia Artificial, las afecciones más comunes abarcan desde problemas comunes como el acné, eccema y psoriasis, hasta infecciones como, hongos, bacterias o virus; o condiciones más graves como el cáncer de piel.

¿Qué problemas pueden afectar la piel?

“Hay muchos problemas y enfermedades diferentes que pueden afectar su piel. Algunos de ellos pueden causar síntomas incómodos, como picazón, ardor, enrojecimiento y sarpullido. También pueden afectar su apariencia”, explican expertos de Medline Plus, quienes, además, comparten algunas de las afecciones más comunes entre las que destacan: acné, urticaria, eccemas, caspa, psoriasis, infecciones de la piel, cáncer de piel, entre otras.

La tiña, por ejemplo, una erupción cutánea causada por una infección micótica, que, por lo general, provoca un sarpullido circular, con piel más clara en el medio y que pica.

¡Atención!

Explican los expertos de la Clínica Mayo que esa área escamosa en forma de anillo en la piel recibe el nombre de tiña debido precisamente a esa apariencia.

Esta infección fúngica está causada por un hongo, similar al moho que vive en las células de la capa externa de la piel, y se puede contagiar de persona a persona, de animal a persona, de objeto a persona e incluso del suelo a persona.

Si crees que tienes este problema, te compartimos los síntomas más comunes:

- Área escamosa en forma de anillo, normalmente en los glúteos, el tronco, los brazos y las piernas.

- Picazón.

- Un área clara o escamosa dentro del anillo, quizás con una dispersión de protuberancias cuyo color varía desde el rojo sobre la piel blanca hasta el rojizo, violáceo, marrón o gris sobre la piel morena o negra.

- Anillos de expansión ligeramente elevados.

- Un parche de piel redondo y plano que pica.

- Anillos superpuestos.

En caso de tener uno o varios de los síntomas, puedes usar algún producto antimicótico de venta libre, pero si no mejoran los síntomas dentro de dos semanas consulta con un médico, pues es posible que necesites un medicamento de venta con receta.

Finalmente, y no menos importante, mantén limpio, fresco y seco él área afectada, evita estar en contacto con animales infectados, y no compartas elementos personales.

Freepik

