Suscríbete a nuestros canales

Las frutas forman parte de esos alimentos indispensables en la alimentación del ser humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir un mínimo de 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras al día, y la razón es que ayudan a prevenir enfermedades no transmisibles y mejorar la salud en general, todo ello debido a su riqueza en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

En tal sentido, incluir este alimento en la dieta es esencial porque contribuye al desarrollo y bienestar, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué comer frutas?

Los expertos las recomiendan no solo para cuidar la salud del organismo, también ayudan a proteger la piel y el cabello, por ejemplo. Estas forman parte de los alimentos que no deben faltar en la dieta de niños y adultos, pues aportan vitaminas y nutrientes esenciales para la salud en general.

Por tanto, incluirlas en el menú diario debe ser una norma para que se puedan aprovechar todos sus beneficios.

Incluso, si deseas gozar de una piel radiante no debes centrar tu presupuesto en adquirir cremas de grandes marcas, basta con ir al mercado y comprar muchas frutas, las cuales se convertirán en tu aliado de belleza.

No importa la edad que tengas, la alimentación saludable siempre es beneficiosa y tanto tu cuerpo y tu piel te lo agradecerán.

Beneficios para la piel

Según cientos de estudios, tanto las frutas como las verduras aportan sustancias antioxidantes que evitan el envejecimiento de las células y bloquean el efecto oxidante de los radicales libres.

Además, proporcionan nutrientes esenciales que ayudan a mantener la elasticidad de la piel, prevenir la resequedad y proteger de los factores externos que deterioran la dermis.

Partiendo de todo ello, incluye en tu dieta y como parte de tu rutina de belleza las siguientes frutas:

- Limón. Esta fruta ayuda a reducir la aparición de manchas oscuras y cicatrices. También es un aliado a la hora de combatir el acné.

- Fresas. Es un potente antioxidante y ayuda a hidratar, tonificar y renovar la piel, logrando que se vea más saludable.

- Patilla. Gracias a su contiene vitaminas A, C y licopeno favorece la producción de colágeno y la renovación celular. También protege la piel de los daños solares.

- Lechosa. Posee un alto contenido de vitamina C que ayuda a mantener la piel sana y radiante, la protege de los daños solares y, además, promueve la producción de colágeno.

- Cambur. Tiene fama de ser un potente humectante para la piel. Además, su contenida de vitamina A ayuda a restaurar la piel maltratada y sin vida.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube