Elige con conciencia: estas tres frutas que le das a tus hijos pueden poner en riesgo su salud

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de frutas en niños es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Estas aportan vitaminas, minerales y fibra esenciales para un sistema inmunológico fuerte y una digestión saludable, refiere la Inteligencia Artificial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda ingerir un mínimo de 400 gramos de frutas y verduras al día, lo que equivale a cinco porciones.

¿Por qué los niños deben comer frutas?

Las frutas forman parte de los alimentos saludables que la OMS promueve ingerir, porque resultan beneficiosas para la salud, al reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, son una opción sin azúcar ni sal añadido en los alimentos complementarios, y, además, existe una gran variedad de ellas.

Por otra parte, aportan fibra dietética fundamental pata un buen funcionamiento del sistema digestivo; y también son ricas en antioxidantes, las cuales protegen las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres.

Sin embargo, al momento de elegir qué frutas darles a tus hijos, se debe tener presente que algunas pueden poner en peligro su salud, algunas por su tamaño, forma o hueso, o por el contenido de pesticidas.

¡Atención!

Entre las frutas que se deben tener cuidado al momento de darle a los niños se encuentran:

- Las fresas. Estas pueden ser peligrosas para tus hijos principalmente debido a los residuos de pesticidas. “Consumir fresas sin desinfectar adecuadamente puede representar un serio riesgo para la salud debido a la posible presencia de bacterias, virus y parásitos que contaminan estos frutos”, refiere Infobae. Es decir, si no se lavan adecuadamente, pueden provocar reacciones alérgicas e irritación en la piel debido a su acidez.

- El mango. Esta fruta puede ser peligrosa para los niños por el riesgo de atragantamiento, pero también puede causar reacciones en los pequeños sensibles al látex o al polen. Y si se consume en exceso, el mango puede provocar trastornos digestivos como hinchazón y diarrea.

- Cambur. El consumo de esta fruta en exceso puede tener efectos negativos para la salud, como alergias, aumento de azúcar en sangre, problemas digestivos e hipercalemia.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube