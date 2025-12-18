¿Estás embarazada?: evita comer grandes cantidades de estas frutas y no arriesgues tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Cuando la mujer está embarazada debe cuidar su alimentación y las frutas son uno de esos alimentos esenciales. ¿La razón? Aportan vitaminas, fibra, potasio y agua, que ayudan con la hidratación, digestión y desarrollo del feto. Además, aportan nutrientes como vitamina C y ácido fólico, según refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son las frutas que debes comer si estás embarazada?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que mantener una buena nutrición y una dieta saludable durante el embarazo es fundamental para la salud de la madre y el feto.

“Una dieta saludable durante el embarazo contiene energía, proteínas, vitaminas y minerales adecuados, obtenidos a través del consumo de una variedad de alimentos, incluyendo verduras verdes y naranjas, carne, pescado, frijoles, nueces, productos lácteos pasteurizados y frutas”.

En tal sentido, la recomendación es elegir alimentos nutritivos y evitar aquellos con alto contenido de calorías vacías. Las frutas y verduras forman parte de un grupo de alimentos ricos en diversos nutrientes que ayudan a garantizar que tanto la embarazada como su bebé reciban las vitaminas, los minerales y la fibra necesarios.

Por tanto, si estás embarazad, incluye en tu dieta frutas como naranjas, mango, aguacate, limón, cambur, y manzanas.

¡No abuses!

Aunque no hay frutas prohibidas durante le gestación, se recomienda consumir con moderación la papaya verde, la piña y las uvas, especialmente al inicio, pues puede causar contracciones o ser difíciles de digerir.

La mayoría de los expertos en nutrición sugieren que las mujeres embarazadas limiten su ingesta de:

1. Papaya verde, porque el riesgo de aborto espontáneo suele ser mayor durante el primer trimestre, porque esta fruta tiene el poder de causar contracciones uterinas y también puede provocar reacciones alérgicas.

2. Piña, porque contiene bromelina, una encima que puede ablandar el cuello uterino y provocar un parto prematuro, también puede provocar problemas digestivos y reacciones alérgicas.

3. Uvas, porque contienen altos niveles de resveratrol, un antioxidante que puede ser tóxico.

