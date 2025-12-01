El ácido fólico no es solo para embarazadas: esto puede hacer por la salud de todos cada día

Suscríbete a nuestros canales

¿Quiénes deben tomar ácido fólico? Todas las mujeres en edad de gestar, estén o no planeando un embarazo, pues esta vitamina previene defectos graves en el tubo neural del bebé, como la espina bífida.

La recomendación es que consuman diariamente 400 microgramos, los cuales ayudan a producir glóbulos rojos. Esta vitamina también conocida como folato es la vitamina B9, necesaria para el crecimiento y funcionamiento saludable de las células.

¿Para qué se utiliza el ácido fólico?

Generalmente se recomienda ingerir durante el embarazo para prevenir defectos en el feto, pero no solo sirve para ello, el ácido fólico es clave en el metabolismo de los aminoácidos, la división y la renovación celular, por lo que ayuda al organismo a crecer y a regenerarse. También contribuye a la formación de la sangre y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Por otra parte, esta vitamina contribuye al bienestar mental, permite a tener un sueño más profundo y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

¿Por qué tomarlo?

Aunque no estés embarazada debes consumirlo porque favorece tu salud, llegando a cambiarla completamente.

1. Todos los seres humanos deben consumirlo porque ayuda a crear glóbulos rojos saludables y previene la anemia; y sin él, la energía se va al suelo.

2. Esta vitamina mejora la memoria, reduce la depresión y mantiene el sistema nervioso funcionando a la perfección.

3. Fortalece el corazón al reducir los niveles de homocisteína, una sustancia que daña las arterias y aumenta el riesgo de infartos.

4. Es un antienvejecimiento natural que ayuda en la reparación del ADN y la síntesis de nuevas células, manteniendo joven desde adentro.

¿Dónde se consigue?

Incluye en tu dieta estos alimentos ricos en ácido fólico como espinacas, lentejas, aguacate y brócoli, ricos en ácido fólico. Esta es una manera natural de conseguir esta vitamina esencial para la salud de todos, tanto niños como adultos.

