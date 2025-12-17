Patria activa en las próximas horas bonificación especial superior a los Bs 30.000; quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de las asignaciones económicas de diciembre de 2025, el Sistema Patria se prepara para distribuir en las próximas horas una bonificación especial que supera los Bs. 30.000,00.

Este pago está dirigido a un sector específico de la población, venezolana, como parte de las medidas de protección social ejecutadas por el Gobierno Nacional.

Patria activa en las próximas horas bonificación especial superior a los Bs 30.000

La entrega de este estipendio se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, la ayuda lleva por nombre Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido al personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados o un monto en bolívares aproximado de 30.240,00, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

De forma adicional, también se prevé un pago de la bonificación de fin de año por un monto que se espera supere los 4.000,00 bolívares.

¿Qué bonos ha entregado Patria en diciembre de 2025?

Cultores Populares de 11.000 bolívares. Bono Único Familiar, 3.705 bolívares. Corresponsabilidad y Formación de 24.700 bolívares. Corresponsabilidad y Formación (docentes) de 12.350 bolívares. 100 % Amor Mayor y aguinaldo por 260,00 bolívares. Ingreso contra la Guerra Económica de 32.400 bolívares. Bonificación fin de año por 5.400 bolívares.

