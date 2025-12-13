Cronograma de entrega: lista de bonos que el Sistema Patria pagará del 15 al 20 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria tiene programada la entrega de varios bonos especiales, así como la continuación de otros subsidios regulares, en el periodo comprendido entre el lunes 15 y el sábado 20 de diciembre de 2025.

Los montos exactos de los bonos especiales pueden variar según lo estipule el Gobierno Nacional.

Lista de bonos que el Sistema Patria pagará del 15 al 20 de diciembre

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, entre los bonos sociales a pagar destacan:

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica:

Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados (Bs. 31.000 aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Al personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket se le otorgará 112 dólares indexados (Bs 28.900 aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Importante: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

Para gestionar los beneficios, es esencial instalar y configurar la aplicación VeMonedero.

A continuación, te presentamos los pasos para hacerlo:

Descarga la aplicación:

- Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil, ya sea Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca "VeMonedero" en la barra.

- Haz clic en "Instalar" para comenzar la descarga.

Configura la aplicación:

- Una vez instalada, abre la aplicación y selecciona la opción para conectar tu Monedero Patria.

- Ingresa el código QR o el Usuario Patria para vincular tu cuenta.

- Introduce el número de tu cédula de Identidad y contraseña.

- Confirma el código de verificación enviado a tu dispositivo y crea un PIN de acceso.

Usa la aplicación:

- Con VeMonedero, podrás verificar tu saldo, realizar transferencias y gestionar tus transacciones de manera segura.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube