"Es algo que no debería pasar": conoce el por qué millones de latinos no podrán pagar su seguro médico

Seguros médicos registran cambios por la expiración de créditos fiscales que reducían costos para usuarios de planes subsidiados. Millones de hogares enfrentan ajustes en pagos mensuales tras la eliminación de estos apoyos temporales en mercados de salud.

La medida impacta a personas con ingresos medios que accedían a coberturas reguladas. La información proviene del portal web de La Opinión.

Republicanos en el Congreso aprobaron la “Big Beautiful Bill” y el presidente Donald Trump la promulgó el 12 de diciembre de 2025 en Estados Unidos.

La norma suprime créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), con proyecciones de cinco millones sin seguro para 2027, incluyendo un millón de latinos. Incluye recortes de $1 billón a Medicaid en 10 años y requisitos de 80 horas de trabajo mensual para adultos sin hijos menores.

Análisis de organizaciones como Americans for Tax Fairness proyectan que 20 millones de personas verán subidas en primas, con cerca de cinco millones sin cobertura para 2027, incluyendo un millón de latinos.

“Mientras millones de familias trabajadoras se enfrentan a un aumento desorbitado de los costos de atención médica y a la pérdida de cobertura, la ley tributaria de Trump otorga miles de millones a las empresas y ejecutivos que se benefician de este sistema de salud deficiente”, declaró David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness.

Quiénes aplican y quiénes no

Personas elegibles para créditos fiscales de ACA incluyen ciudadanos estadounidenses y ciertos inmigrantes legales con ingresos entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza (FPL), como $15,650 para un adulto solo o $32,150 para una familia de cuatro en 2026.​

“En lugar de entregar miles de millones de dólares a quienes se benefician de negarnos la cobertura y aumentar nuestros costos, el Congreso debe extender los créditos de la ACA para asegurar que millones de personas no pierdan el acceso a la atención médica vital”, consideró.

Aplican (antes de expiración): Hogares con ingresos 100-400% FPL que compran en marketplaces ACA; latinos representan 30% de inscritos en Medicaid.​

No aplican: Ingresos por encima de 400% FPL; no ciudadanos o inmigrantes sin estatus legal satisfactorio; quienes no verifican elegibilidad anualmente bajo nuevas reglas.​

Excepciones: Desempleados en ciertos periodos (hasta 133% FPL); exenciones por discapacidad o cuidado de dependientes.​

David Kass de ATF señaló que la ley destina $34 mil millones a corporaciones de salud y hasta $100 millones a ejecutivos. Demócratas propusieron extender subsidios, pero el Senado republicano lo rechazó.

