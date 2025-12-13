Pensión por Vía de Gracia: estos son los requisitos que pide el IVSS

Suscríbete a nuestros canales

Para cotizar ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) la pensión por Vía de Gracia, debe cumplir con ciertos requisitos.

La aprobación de esta cotización depende del criterio del IVSS y que se cumpla con todos los recaudos solicitados.

Pensión por Vía de Gracia

Cabe destacar que antes de presentar los recaudos, debe dirigirse a alguna de las oficinas del IVSS para pedir información.

Requisitos:

Estudio económico del concejo comunal dónde habita

Carta explicativa dirigida al Seguro Social solicitando la pensión de vejez

Informe médico si padece alguna patología

Fotos del frente de su casa junto al solicitante, del lado izquierdo, derecho y posterior de la casa , todas las fotos en una hoja blanca tamaño carta.

Original y copia ampliada de la C.I.

Si tiene cotizaciones ante el IVSS imprimir la consulta de cuenta individual www.ivss.gov.ve

Carpeta amarilla con todos los documentos solicitados.

Dicha documentación debe presentarla en cualesquiera de las 48 oficinas del IVSS a nivel nacional.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube