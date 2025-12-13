Navidad en Miami: descubra dónde hará su icónica parada la caravana Coca-Cola este 14 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que la icónica caravana navideña de Coca-Cola en Estados Unidos (EEUU) estará presente este domingo en Miami, conoce los detalles.

Resulta que esta vez hará una parada en el “Christmas Wonderland”, parque temático navideño que por tercer año consecutivo se adueñó del Tropical Park.

Esta caravana ha difundido la alegría navideña a comunidades y organizaciones locales a través de “momentos mágicos” durante tres décadas.

La cita es de 6:00 a 8:30 pm y promete una experiencia mágica que celebra el “verdadero espíritu festivo” presentando el clásico camión rojo de Coca-Cola con temática navideña en exhibición y música navideña para mantener el ánimo.

Detalles sobre el evento

Entre las típicas actividades festivas para disfrutar se entregarán bolsas y etiquetas navideñas de cortesía hasta agotar existencias, degustación de Coca-Cola gratis, incluyendo el sabor navideño de 2025, Vainilla Cremosa Navideña.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de tomarse una foto con Santa Claus en su nuevo trono mágico, estos recibirán su foto como postal impresa o una digital que pueden personalizar y enviar al instante.

El evento incluye música navideña, juegos interactivos y actividades temáticas con la oportunidad de ganar merchandise exclusivo de Coca-Cola.

Lo que debe tomar en cuenta:

Aunque la experiencia navideña comunitaria es completamente gratuita, el acceso al evento Christmas Wonderland requiere la compra de una entrada general, ya que es un parque temático.

En este caso, la visita al camión está incluida con la entrada.

La afluencia de público para ver el Camión de Coca-Cola es masiva, especialmente en los parques temáticos.

Planifica llegar con tiempo, sobre todo si deseas tomarte fotos con Papá Noel u obtener productos gratuitos.

