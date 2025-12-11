Patria activa: inicia la entrega del pago 100 % Amor Mayor y una bonificación para pensionados

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la Plataforma Patria, inició la entrega del pago 100 % Amor Mayor y una bonificación correspondientes al mes de diciembre de 2025.

La asignación, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, beneficia a millones de pensionados en todo el país registrados en la plataforma virtual.



"Inicia la entrega del Bono 100 % Amor Mayor y de la Bonificación Amor Mayor (diciembre 2025) para los pensionados por Plataforma Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro. Monto: 260,00 Bs", informó el Canal Finanzas Bonos y Noticias en su cuenta de Telegram.

A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".

Tras el anuncio, deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla; posteriormente, deben ir a la opción "Protección Social" en la sección "Inicio" y aceptar este beneficio.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

Del mismo modo, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

