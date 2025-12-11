Maduro: Estamos preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a los venezolanos a estar preparados ante una posible agresión militar de Estados Unidos (EEUU).

“Siempre tenemos que estar como guerreros (...) con un ojo pelado y el otro también. Preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta”, indicó Maduro, al cierre de una marcha convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

Aseguró que “las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor".

Ante esto, el jefe de Estado afirmó que Venezuela no será colonizada por ningún Imperio. Por lo que exigió a la Administración de Donald Trump “detener las políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo”.

“¡No more Vietnam, no more Somalia, no more Irak, no more Afganistán, no more Libia, basta de guerras eternas, carajo, basta de guerras imperiales, basta de masacres imperiales!”, enfatizó.

“Esta patria no será colonizada jamás por ningún imperio”, concluyó Maduro.

