Control migratorio en EEUU: proponen solicitar historial de redes sociales a turistas de 42 países

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) planea solicitar a algunos visitantes proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años como parte del proceso de ingreso al país.

Esta nueva propuesta, presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), afecta a los viajeros que utilizan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de la exención de visa. El requisito sería obligatorio y se alinea con la reforma migratoria de la administración Trump.

¿A qué viajeros afecta la Nueva propuesta?

La nueva propuesta de la CBP afecta a los viajeros que utilizan el ESTA. Este sistema es una solicitud en línea que usan los visitantes de 42 países para viajar a EE.UU. por menos de 90 días sin visa.

Los países incluidos en el programa de exención de visa son potencias como el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel y Qatar, además de muchos países europeos. Actualmente, la información sobre redes sociales es opcional en la solicitud ESTA.

¿Qué información adicional sería obligatoria en el ESTA?

La propuesta busca transformar la sección de redes sociales en la solicitud ESTA a obligatoria. Actualmente, si un solicitante no responde a la pregunta, la solicitud puede presentarse "sin ninguna interpretación o inferencia negativa", afirma el sitio web de la CBP.

Los cambios propuestos incluyen también la adición de "datos de alto valor". Esto abarca los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico del viajero durante los últimos cinco años, además de los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos.

¿Cuál es el objetivo migratorio detrás de la reforma?

La nueva propuesta se alinea con un impulso más amplio de la administración del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración legal del país. El gobierno ha implementado cambios radicales en casi todos los aspectos del proceso migratorio en los últimos 11 meses.

Los cambios restringen drásticamente todas las formas de entrada, tanto legales como ilegales, a EEUU. La administración también puso un gran énfasis en las cuentas de redes sociales de personas con visas de estudiante.

¿Qué advertencias reciben los solicitantes de visa?

El Departamento de Estado informó a las embajadas y consulados en junio que podrían investigar a los solicitantes de visas de estudiante. El objetivo es identificar "actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundadores".

Según estas directrices, se pide a los solicitantes que configuren sus perfiles como públicos. La falta de presencia en redes sociales podría considerarse un factor negativo que podría perjudicarlos en el proceso de solicitud.

