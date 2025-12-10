Salud

Alarma en Reino Unido: brote masivo obliga a imponer confinamiento a personas con estos síntomas

Este incremento ha generado alarma tanto en la población como en el sistema de salud.

Por Jessica Molero
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 04:44 pm
El Reino Unido atraviesa un repunte inusual de casos de gripe H3N2, que ha superado las cifras registradas en temporadas anteriores. 

A causa de la rápida propagación del virus, ha obligado a las autoridades a implementar nuevamente medidas de protección como el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y el aislamiento de personas que presentan síntomas gripales

La presión sobre los hospitales británicos ha sido considerable, con un aumento de internaciones por gripe superior al 50% en comparación con el año anterior.

Por esta razón, la demanda elevada ha provocado escasez de camas, retrasos en la atención y reorganización de turnos médicos, según el diario Hace Instantes. 

Recomendaciones de las autoridades sanitarias británicas

Frente al avance de la gripe H3N2, los expertos recomiendan aislarse ante cualquier síntoma, evitar el contacto cercano con otras personas y limitar la asistencia a espacios cerrados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad de la gripe comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado. Sin embargo, los especialistas enfatizan que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

Entre las medidas principales se destacan:

  • Uso obligatorio de mascarillas en interiores

  • Aislamiento de personas con síntomas

  • No acudir a espacios cerrados con aglomeraciones

La combinación de estas acciones busca reducir contagios y proteger a la población frente al brote masivo de gripe H3N2.

Síntomas de la gripe H3N2

  • Fiebre (generalmente superior a 38 °C)

  • Tos seca con duraciones de hasta dos semanas

  • Dolor de garganta

  • Dolores corporales y musculares

  • Fatiga y debilidad

  • Dolor de cabeza

  • Nariz congestionada o con flemas

  • Escalofríos y sudoración

