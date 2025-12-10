Florida exige trabajar a estas personas para obtener beneficios SNAP: ¿Qué impacta el nuevo proyecto de ley?

Suscríbete a nuestros canales

Una gran transformación en las reglas de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que muchos conocen como cupones de alimentos, está obligando a miles de ancianos en Florida a cumplir con nuevos requisitos laborales para poder mantener sus beneficios esenciales.

Estos cambios, impulsados por una ley federal y ampliados a nivel estatal, han desatado un intenso debate sobre su impacto en uno de los grupos más vulnerables de la población de Florida.

¿Cuál es la mpliación del requisito federal para obtener beneficios SNAP en Florida?

La ley federal, conocida como la Big, Beautiful Bill Act (Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley), que fue firmada en julio, introdujo una expansión gradual en los requisitos laborales para los Adultos Aptos Sin Dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés).

Tradicionalmente, esta normativa se aplicaba a personas de entre 18 y 49 años, pero la nueva legislación federal ha ampliado progresivamente el límite de edad, llevándolo ahora hasta los 54 años [2.8].

Sin embargo, el estado de Florida ha decidido ir un paso más allá de lo que establece la ley federal.

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) y la legislación estatal, que incluye una enmienda a los requisitos laborales generales, ahora requieren que los individuos no exentos de entre 55 y 59 años participen en el Programa de Empleo y Capacitación (E&T) de SNAP.

¿Qué establece el nuevo requisitos para recibir beneficios SNAP en Florida?

Los beneficiarios que están clasificados como ABAWD o como participantes obligatorios de trabajo, y que no cuentan con una exención, como tener una discapacidad o ser responsables del cuidado de un menor de 18 años, deben seguir de manera estricta los nuevos requisitos.

La principal exigencia establece que los beneficiarios deben:

Trabajar o hacer trabajo voluntario un mínimo de 80 horas al mes (lo que equivale a unas 20 horas a la semana).

Participar en el programa SNAP Empleo y Capacitación (E&T) por al menos 80 horas al mes.

Cumplir con una combinación de las actividades mencionadas anteriormente.

Si no se cumplen estas horas, los beneficios de SNAP se limitan a solo tres meses dentro de un período de tres años.

Según las estimaciones del DCF de Florida, más de 180.000 floridanos se ven impactados por estos nuevos requisitos laborales.

