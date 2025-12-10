Conozca el servicio que la embajada de EEUU facilita a cubanos: estas personas son elegibles

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que ciertos países, como Cuba, cada vez lo tienen más difícil para interactuar con Estados Unidos (EEUU), sin embargo, actualmente se mantiene abierto un servicio que puede facilitarlo, le explicamos de que están hablando.

Se trata de una parte clave de la estrategia diplomática adoptada por el Jefe de Misión de la Embajada de EEUU en la isla, Mike Hammer.

De hecho, la embajada de EEUU invita a los cubanos a hacer uso de su “servicio de intercambio”, la más reciente invitación acompañó un mensaje de agradecimiento a Hammer.

Esto, debido a que celebró su primer año al frente de la sede consular.

Sin embargo, no se trata de un servicio consular, como una solicitud de visa o pasaporte, sino de un programa de diplomacia pública y contacto directo.

Entienda en qué consiste el “servicio de intercambio” para cubanos

La Embajada, bajo el liderazgo de Mike Hammer, ha habilitado un correo electrónico para que los ciudadanos cubanos puedan solicitar un intercambio o encuentro directo con el Jefe de Misión.

Significa que la Embajada busca deliberadamente establecer contacto con el "cubano de a pie" y escuchar directamente sus historias, preocupaciones y sueños, en lugar de limitarse a las relaciones con el gobierno o las élites.

Se señala que este enfoque, a menudo llamado "diplomacia abierta" o "de calle", es inusual para un alto funcionario en Cuba.

De hecho, las visitas del funcionario incluyeron líderes opositores y familias de presos políticos, lo cual no tardó en generar críticas y amenazas del gobierno comunista de La Habana.

De hecho, ya en el mes de mayo, la embajada de EEUU aseguró que "centenares de cubanos" habían escrito al correo electrónico "para conocer a nuestro jefe de misión Mike Hammer".

¿Quiénes son elegibles para solicitarlo?

La invitación está dirigida a cualquier ciudadano cubano que desee un diálogo con el máximo representante diplomático de EEUU en la isla.

Los encuentros que se han facilitado a través de este canal suelen incluir a:

Emprendedores y dueños de pequeños negocios: cubanos que forman parte del sector privado y que buscan apoyo o visibilidad para su trabajo.

Activistas y familiares de presos políticos: ciudadanos que desean compartir información sobre la situación de los derechos humanos o solicitar apoyo para sus seres queridos.

Líderes de la sociedad civil, artistas e intelectuales: personas fuera de las estructuras gubernamentales que buscan un espacio para el diálogo.

