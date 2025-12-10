Arizona denuncia a Temu por “espionaje digital” y engaños: qué dice la demanda

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Arizona Attorney General’s Office presentó el 1 de diciembre de 2025 una demanda contra Temu y su empresa matriz PDD Holdings ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, acusándola de violar la ley estatal de protección al consumidor mediante recolección ilegal de datos, invasión a la privacidad y prácticas comerciales engañosas.

Según la acusación, Temu habría utilizado su aplicación móvil no solo para vender productos baratos, sino también para extraer —sin el conocimiento ni consentimiento de los usuarios— información altamente sensible: ubicación GPS precisa, lista de apps instaladas, datos de red, identificadores del dispositivo, incluso acceso al micrófono y cámara del celular.

Además, los fiscales denuncian que la app estaría diseñada con código que se reconfigura tras la instalación (“self-editing”), lo que le permitiría evadir controles de seguridad de tiendas de apps y operar como un spyware.

Qué más se les imputa: falsificación, fraudes y engaños a consumidores

La demanda incluye una lista extensa de supuestas irregularidades comerciales. Entre ellas:

Venta de productos que no coinciden con lo anunciado: artículos con descripciones o imágenes que no se parecen a lo que llega al domicilio.

Reseñas falsas: se alega que Temu infló calificaciones o generó reseñas de usuarios ficticios para mejorar la imagen de ciertos productos.

Uso de información de pago para ordenar artículos no solicitados.

Venta de mercancía con marcas falsas o infracción de propiedad intelectual: entre los señalados, ropa y accesorios con logos de equipos o instituciones de Arizona.

Cobros por productos nunca entregados.

Promesas de premios o incentivos para referidos que nunca se concretaron.

La demanda sostiene que todas estas prácticas constituyen engaño sistemático, en violación de la Arizona Consumer Fraud Act.

Riesgo a la seguridad nacional: por qué Temu preocupa fuera del comercio electrónico

En su declaración pública, la fiscal general Kris Mayes advirtió que las prácticas de Temu representan “el riesgo de privacidad más grave” que se haya visto en Arizona.

Detalló que el app puede rastrear cada movimiento de los usuarios —visitas al médico, biblioteca, eventos políticos o reuniones en casa de amigos— y que suparentente capacidad de ocultar su actividad lo hace especialmente peligroso.

Mayes resaltó que la empresa matriz está sujeta a leyes chinas que podrían obligarla a entregar datos al gobierno de ese país, lo que agrava la preocupación sobre la posibilidad de que datos personales privados de estadounidenses terminen en manos de entidades extranjeras.

Qué pide Arizona en la demanda y qué podrías hacer como consumidor

La demanda solicita al tribunal:

Declarar que Temu violó la ley estatal de protección al consumidor.

Imponer sanciones civiles y órdenes judiciales que prohíban las prácticas denunciadas (recolección de datos sin consentimiento, publicidad engañosa, venta de productos falsificados, etc.).

Obligar a Temu a restituir a consumidores afectados y cubrir los costos del litigio.

Mientras tanto, la fiscal Mayes exhorta a los ciudadanos de Arizona a eliminar la aplicación de sus dispositivos, borrar sus cuentas y revisar sus teléfonos por posibles rastros de malware o accesos no autorizados.

Temu responde: rechaza acusaciones y promete defenderse enérgicamente

Ante el anuncio de la demanda, Temu emitió un comunicado negando las acusaciones. La empresa afirmó que su modelo busca ofrecer “productos de calidad a precios accesibles”, y que trabaja para mantener costos bajos y abastecimiento fiable para que los consumidores puedan cubrir sus necesidades sin exceder sus presupuestos.

Temu asegura que su plataforma permite a familias y pequeñas empresas acceder a productos con precios reducidos, y rechaza que haya actuado de forma ilegal o deshonesta.

Por qué esta demanda podría sentar precedentes

Este caso marca uno de los juicios más incisivos contra Temu en Estados Unidos. La combinación de acusaciones —espionaje digital, violación de privacidad, fraude al consumidor, falsificación de marcas y engaños en comercio electrónico— lo convierte en una “bofetada legal” que podría motivar demandas similares en otros estados.

El resultado podría repercutir en regulaciones más estrictas para apps de compras online, en exigencias de transparencia de datos y en mayor supervisión del manejo de información personal por parte de empresas extranjeras que operan en EE. UU.

