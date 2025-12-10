El precio sorprende a muchos: la minicasa de Amazon se vuelve viral en redes

Suscríbete a nuestros canales

La minicasa de Amazon se ha vuelto viral en redes sociales por su costo accesible de $52.500. Este valor ha sorprendido a muchos usuarios, ya que ofrece una vivienda lista para mudarse sin la necesidad de remodelaciones o gastos adicionales excesivos.

Cabe resaltar que la popularidad de este modelo refleja el interés creciente por alternativas más económicas frente al elevado precio de las propiedades tradicionales en Estados Unidos, así lo notificó el diario La Nación.

Esta vivienda compacta tiene 31 metros cuadrados, con dos habitaciones, un baño y cocina. Su estructura combina tonos blancos, base de madera y aleación de acero, lo que garantiza durabilidad y resistencia al agua.

Sus medidas son 6,22 metros de profundidad, 3,20 metros de ancho y 2,81 metros de alto, con un peso cercano a las dos toneladas, permitiendo un traslado e instalación sencilla, la cual se dice que podría estar lista para habitar en un día.

El modelo refleja la creciente demanda de casas prefabricadas y ‘mobile homes’ en EEUU, esta minicasa fue inspirada por los diseños minimalistas, los cuales permiten reducir costos, trasladarse con facilidad y adaptarse a distintos usos.

Foto: Cortesía

Amazon asegura que la instalación es sencilla y puede completarse en un solo día, siempre que el terreno sea plano y adecuado. Los compradores pueden seguir un manual de instrucciones o solicitar asistencia del equipo oficial.

También es posible añadir una cochera cubierta, no obstante, los electrodomésticos de la cocina deben incorporarse por separado, salvo grifería, gabinetes y aire acondicionado.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube