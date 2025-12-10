Si compró este producto en Amazon podría estar en peligro: qué hacer para identificarlo y pedir reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente orden para retirar un producto de la plataforma de Amazon, generó múltiples alertas en la comunidad de EEUU.

Según el reporte de La Nación, el retiro de mercado fue dirigido específicamente a un lote de baterías externas que se consideraban un riesgo para los usuarios.

Dichas baterías pertenecen a la marca INIU, la cuales se vendieron por un precio aproximado de 18 dólares.

¿Qué ocurre con las baterías?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó que la cantidad retirada asciende a unas 210 mil baterías externas INIU BI-B41 de 10.000 mAh.

El retiro se justifica por 15 reportes de sobrecalentamiento, incluyendo 11 incendios que provocaron tres quemaduras leves a usuarios y daños a la propiedad valorados en más de 380 mil dólares.

¿Cómo identificar la batería externa peligrosa?

Solo una parte de las baterías de INIU están afectadas por esta alerta. Los consumidores deben revisar la parte posterior inferior del dispositivo donde está impreso el modelo y el número de serie.

Los números de serie a evitar son: 000G21, 000H21, 000I21 o 000L21.

Tienen una carcasa de color negro o azul con el logotipo de INIU y una luz LED en la parte frontal con forma de huella de pata.

Si su batería tiene un número de serie que termina en “25”, “24”, “23”, “22”, “20”, “19”, “18” o “17”, puede usarla sin problema.

Las baterías compradas fuera de Amazon en EEUU o las que son de color rojo o naranja también se consideran seguras.

Proceso de devolución y reembolso

La empresa INIU detallaron un procedimiento específico para que los clientes verifiquen si tienen una unidad afectada y soliciten un reemplazo o reembolso.

El primer paso es comprobar el número de serie para confirmar que su batería es una de las unidades peligrosas.

Ingrese a la página web de INIU y haga clic en la opción “Enviar una solicitud de retiro”.

Complete el formulario con la información requerida y envíe la solicitud.

Una vez enviada la petición, la empresa revisará el caso en un plazo de 15 días hábiles. De cumplir con todos los requisitos, se procederá a realizar un reembolso completo o al envío de una tarjeta de regalo.

Desecho correcto de la batería

Es importante que los compradores sigan las instrucciones para desechar el producto, ya que el riesgo de incendio aumenta al tirarla.

No arroje la batería en la basura común ni en contenedores de reciclaje.

Una vez que la solicitud de retiro haya sido aprobada por INIU, el consumidor debe llevar el producto a un centro municipal de recolección de residuos domésticos peligrosos (HHW) para su adecuada eliminación.

Si el centro HHW no acepta este tipo de baterías, debe contactar con el municipio para recibir instrucciones específicas sobre cómo deshacerse de ellas.

