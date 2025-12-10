Arrestan a “Santa Claus” por explotación infantil: así descubrieron las fechorías de un exdocente de primaria

Suscríbete a nuestros canales

Un exdocente de primaria, quien se dedicaba a disfrazarse de Santa Claus para fotografiarse en eventos pagos, quedó detenido como sospechoso de aberrantes actos contra menores de edad.

El detenido, quien responde al nombre de Mark Paulino, quedó bajo custodia, bajo los cargos de posesión y difusión de material de pornografía y abuso sexual infantil en internet.

Las autoridades del condado Mercer (Nueva Jersey, EEUU) informaron que el acusado, de 64 años de edad, también enfrenta acusaciones por poner en peligro el bienestar de un menor, publicó NBC News.

Publicaba imágenes de contenido sexual con menores de edad

Según la policía, la investigación sobre Paulino comenzó el pasado 4 de diciembre de 2025, después de que los detectives recibieran una alerta sobre un individuo, quien presuntamente publicaba imágenes de pornografía infantil desde su vivienda.

Tras atender la situación, las autoridades detallaron que Paulino se identificaba en las redes sociales como un maestro de primaria recientemente jubilado del Distrito Escolar de Hamilton Township.

Luego de retirarse de sus actividades como docente, comenzó a vestirse como Santa Claus para “fotografías y eventos privados, corporativos y organizacionales”.

¡Cuidado con Santa Claus!

Debido a su potencial para interactuar con niños durante sus representaciones de Santa Claus, los investigadores buscaron una orden de registro en la casa de Paulino.

La inspección se realizó el 5 de diciembre. Los funcionarios incautaron diversos artículos supuestamente incriminatorios, sin revelar cuáles fueron estas supuestas evidencias.

Asimismo, pusieron bajo custodia al sospechoso sin mayores incidentes.

Tras el arresto del sexagenario, la fiscalía presentó una moción para su detención en espera de juicio.

La investigación continúa en curso. Para conocer el alcance de las actividades del detenido, las autoridades solicitaron a quienes tengan información sobre este caso comunicarse con la Fiscalía del condado Mercer.

Paulino fue imputado y quedó a la espera de su vista preliminar. De ser declarado culpable, enfrentará hasta 10 años en prisión y una multa de 150 mil dólares.

