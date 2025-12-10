Revelan balance de daños tras incendio en el Mercado de Coche: esto se sabe sobre el incidente

Suscríbete a nuestros canales

Un voraz incendio se desarrolló dentro de una estructura de dos niveles, ubicada dentro del Mercado Mayorista de la parroquia Coche, en el municipio Libertador de Caracas.

De acuerdo con el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, el fuego se extendió específicamente en el primer nivel de la estructura, y afectó a dos establecimientos mixtos, en los cuales se encontraron doce congeladores tipo cava-cuarto.

En total, las llamas se expandieron en un área de 450 mts² aproximadamente, de acuerdo con el reporte los funcionarios bomberiles.

Bomberos controlan el incendio

Mediante técnicas especializadas, los matafuegos realizaron la apertura de los locales y labores de extinción de las llamas para evitar su propagación a zonas contiguas.

Cabe destacar que fue necesaria la activación de un Puesto de Comando denominado “INMERCA”, para la administración de los recursos durante la contingencia.

Asimismo, durante el procedimiento estuvieron presentes el investigador de guardia y el inspector de Riesgos Especiales, para realizar la respectiva revisión técnica tras el incidente.

El hecho se registró en la parroquia Coche, entre la calle Zea y la Avenida Intercomunal, dentro del Mercado Municipal.

Afortunadamente, el incendio no dejó ninguna víctima.

Amplio despliegue de los organismos de seguridad

Para el control y extinción de las llamas, los funcionarios requirieron una unidad multipropósito de los Bomberos de Chacao, un camión cisterna del Cuartel Central, dos vehículos de intervención rápida (VIR), un componente del Grupo Motorizado para la Atención de Emergencias y una unidad de transporte.

En el operativo participaron 50 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Asimismo, en el área se presentó una unidad de rescate y una ambulancia de Protección Civil.

Los bomberos contaron con el apoyo de 12 agentes de la Policía Nacional Bolivariana, seis funcionarios de la Guardia Nacional, y catorce rescatistas de protección civil, nacionales y del municipio Libertador.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube