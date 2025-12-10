¡Adiós canas! Aprende a preparar un tinte casero a base de cáscaras de papa: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación y el estrés oxidativo también genera la aparición de canas a corto plazo, debido a los cambios hormonales que sufre el cuerpo, según la información reseñada por Cuídate Plus.

Asimismo, durante el envejecimiento es una de las causas más comunes por las cuales aparecen las canas, ya que, disminuye la producción de melanina, pigmento que mantiene el cabello en un tono uniforme.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tintes comerciales, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la cáscara de papa, contiene propiedades vitaminicas que hidratan el cabello, al tiempo que pigmenta el mismo.

¿Cómo preparar el tinte natural?

Ingredientes

5 cáscaras de papa.

1 cucharada de aceite de almendras.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos.

Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos.

Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes.

Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Aplica el tinte en tres sencillos pasos

Divide el cabello en cuatro mechones.

Aplique el tinte cada mechón y déjalo actuar durante 40 minutos.

Retira el tinte con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar la presencia de canas es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado capilar con los productos acordes y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

