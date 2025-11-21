No más canas en tu cabeza: restaura el color de tu cabello con esta mascarilla casera de fácil preparación y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

Hay quienes han decidido lucir las canas sin temor a nada y se les respeta, pero si eres de las que se niega a dejarse el cabello blanco, existen muchas opciones a tener en cuenta para revertir este proceso de envejecimiento.

Mantener una dieta rica en antioxidantes como vitamina B, C y E, y minerales como hierro zinc, son favorables para combatir las canas.

También se recomienda cortar el cabello, usar enjuagues de vinagre de manzana diluido o tintes caseros de café y cacao para oscurecerlo.

¿Cómo restaurar el color del cabello y cubrir las canas?

Un remedio casero para combatir las canas es una combinación de manzanilla y cúrcuma que aporta beneficios a la salud capilar. La manzanilla puede ayudar a retrasar la aparición de las canas, esto gracias al bisabolol, un ingrediente activo del té de manzanilla y con propiedades antiinflamatorias, ayuda a suavizar y aclarar los tonos grises, proporcionando un color y brillo más luminosos. Mientras que la cúrcuma, con sus propiedades pigmentantes, puede contribuir a oscurecer el cabello, refiere Infobae.

También se puede recurrir a henna, café, té negro o salvia, productos naturales que ayudan a teñir las canas, a la par de mantener el cabello saludable y vibrante. Incluso aportan beneficios adicionales al cuero cabelludo, como fortalecer el pelo y mejorar su textura.

Toma nota

Otra manera natural de restaurar el color del cabello y revertir su envejecimiento consiste en aplicar una mascarilla casera de fácil preparación y a bajo costo. Se trata de una mascarilla de limón y aceite de almendras, la cual ayuda a tratar la caspa y fortalecer el cabello, refiere la Inteligencia Artificial.

Esta mezcla que se debe aplicar y dejar actuar mínimo 30 minutos mínimo una vez a la semana, ayuda a hidratar y fortalecer el pelo, y prevenir las canas. ¿La razón? Este remedio natural es rico en vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger los folículos pilosos del daño, también, promueve la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello.

Para elaborar la mascarilla, exprime el limón y coloca el jugo en un recipiente, agrega 2 cucharadas de aceite de almendras y mezcla hasta incorporar ambos ingredientes. Deja reposar la mezcla durante 25 minutos y aplica en todo el cabello, asegurándote de cubrir las áreas con canas, y deja actuar entre 30 y 40 minutos. Transcurrido el tiempo, enjuaga bien el cabello con suficiente agua fría para eliminar cualquier residuo.

Desde la web de TV Azteca recomiendan repetir la aplicación dos veces a la semana para conseguir mejores resultados.

