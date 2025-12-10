IATA promete fomentar el diálogo con el sector sobre la conectividad aérea con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) manifestó su preocupación por la reciente cancelación de vuelos hacia Venezuela, que se produce tras las advertencias de seguridad emitidas para el espacio aéreo del país.

El vicepresidente regional de IATA, Peter Cerdá, indicó en declaraciones concedidas a la agencia EFE que la organización buscará facilitar un diálogo que permita al sector tomar decisiones informadas.

"Es una situación delicada donde IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector", declaró Cerdá.

El enfoque de IATA se centró en garantizar que las aerolíneas puedan analizar la situación de manera clara. Cerdá señaló que "cada línea aérea está analizando la situación. Se encuentran siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una".

Impacto en la conectividad

El representante de IATA advirtió que las consecuencias para Venezuela son "importantes", ya que el país ha quedado sin operaciones de aerolíneas extranjeras, complicando una situación previa de baja conectividad. Cerdá subrayó la importancia de la conexión aérea para la población, especialmente debido a la gran diáspora.

"Hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa, por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos. Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad", apuntó IATA.

La suspensión de vuelos afecta a miles de pasajeros, justo cuando comienza la temporada alta de viajes por las festividades de fin de año. Cerdá citó cifras específicas de la afectación semanal: En España, "se han cancelado cuatro líneas áreas que supone aproximadamente unos 6.000 pasajeros por semana"; en Panamá, la afectación es de 2.200 pasajeros, y en Colombia, asciende a 1.500 pasajeros a la semana.

Suspensión que inició en las últimas semanas

La suspensión de rutas se aceleró tras la advertencia de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos el pasado 21 de noviembre, que hacía referencia al espacio aéreo de Venezuela y el sur del Caribe.

Como resultado, en dos semanas, Venezuela perdió casi dos tercios de sus frecuencias internacionales. Para la primera semana de diciembre, las 12 líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron sus vuelos.

