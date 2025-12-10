¿Cuándo retomarán los vuelos a Venezuela Air Europa y Plus Ultra? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra ampliaron la suspensión de sus rutas directas hacia Venezuela, decisión tomada bajo la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Air Europa comunicó la extensión de la suspensión de sus operaciones entre Madrid y Caracas. La interrupción, que inicialmente estaba prevista para menos días, se extendió desde el día 12 hasta el 19 de diciembre.

Fuentes de la compañía española indican que la aerolínea se encuentra analizando la situación en el área de la capital venezolana y el Caribe sur, de acuerdo con la agencia EFE.

Plus Ultra cancela hasta finales de diciembre

Por su parte, la aerolínea Plus Ultra confirmó a la agencia EFE que sus vuelos directos que conectan Madrid o Tenerife con Caracas no se reanudarán al menos hasta el día 31.

La compañía también española ha implementado una alternativa para sus clientes. Desde este miércoles, ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia), permitiendo a los pasajeros enlazar con Caracas a través de la aerolínea Laser.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) ha recomendado no realizar vuelos a la zona, sugerencia que ha sido adoptada por las aerolíneas españolas.

Otras aerolíneas que cancelaron vuelos

Además de Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), otras aerolíneas internacionales mantienen suspendidas sus conexiones con Venezuela, ya que no poseen la concesión de vuelo necesaria por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Entre ellas se encuentran: TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines. Iberia también ha anunciado que no operará vuelos a Venezuela, al menos, hasta el 31 de diciembre.

