CRONOGRAMA: fechas y montos del Ingreso por Guerra Económica para diciembre

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el Ejecutivo venezolano comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de diciembre, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública en Venezuela.

Fechas probables de pago del Ingreso de Guerra Económica en diciembre

Según las fechas de pagos anteriores, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica:

Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket : entre el 13 y 15 de diciembre, cobrarán 120 dólares indexados ( Bs. 31.000 aproximadamente , según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

: entre el 13 y 15 de diciembre, cobrarán 120 dólares indexados ( , según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket : entre el 17 y 18 de noviembre, cobrarán 112 dólares indexados ( Bs 28.900 aproximadamente , según la tasa del Banco Central de Venezuela).

: entre el 17 y 18 de noviembre, cobrarán 112 dólares indexados ( , según la tasa del Banco Central de Venezuela). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 22 de diciembre: cobrarán 50 dólares indexados (Bs. 12.900 aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube